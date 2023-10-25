Вашингтон, 25 октября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Член палаты представителей США республиканец Уоррен Дэвидсон назвал «досадным» вмешательство Белого дома в переговоры России и Украины в 2022 году. Так он прокомментировал мнение экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера о случившейся ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это досадно, переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не США», — сказал Дэвидсон американскому каналу деловых новостей Fox Business.

По мнению конгрессмена, элиты США зачастую настаивают на новых войнах. Но Америке не нужно ввязываться в конфликты.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины во время переговоров с российской стороной в Стамбуле в марте 2022 года были готовы согласиться на уступки, отказаться от вхождения в НАТО и обсудить ситуацию с Крымом, но США запретили это сделать. Об этом рассказал 21 октября в интервью Berliner Zeitung бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Президент России Владимир Путин 17 июня 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Президент отметил, что украинские власти отказались от договорённостей, с которыми ранее соглашались.