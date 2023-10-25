Хасанский район, Приморский край, 25 октября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Запечатанную бутылку с посланием, брошенную в море недалеко от Сахалина участниками кругосветного плавания на судне «Пилигрим», прибило к берегу в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья. Об этом рассказали госинспекторы заповедника «Земля леопарда», которые и выловили бутылку.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Приморский край

Послание команды «Пилигрима» отправили в «кругосветку» в момент, когда судно шло несколько месяцев назад с Камчатки вдоль Курил и Сахалина во Владивосток.

Бутылка коснулась земли, преодолев более тысячи км, на южном участке Дальневосточного морского заповедника у мыса Островок Фальшивый.

В послании за подписью капитана содержится основная информация об экспедиции и пожелание нашедшему попутного ветра.

Заповедник «Земля леопарда» Послание команды судна «Пилигрим»

«Символично, что письмо получили именно государственные инспекторы заповедника, которые каждый день выходят в море для борьбы с браконьерами», — отметили в заповеднике.

«Пилигрим» отправился в кругосветку в августе 2017 года. Копия поморской ладьи XVIII века преодолела уже более 18,5 тыс. морских миль и побывала в 15 странах.

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Как сообщало ИА Регнум, океанографическое исследовательское судно ВМФ «Адмирал Владимирский» 8 июня 2020 года встретили в родной гавани — Кронштадте. Традиционно для встречи мореплавателей подготовили жареного поросёнка. Швартовалось судно под звуки духового оркестра.

Исследовательское судно покинуло Кронштадт 3 декабря 2019 года. Экспедицию организовали по решению министра обороны РФ. Маршрут «Адмирала Владимирского» почти полностью совпадал с маршрутом похода шлюпов «Мирный» и «Восток», на которых русские моряки открыли Антарктиду 200 лет назад.