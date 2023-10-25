Брянск, 25 октября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. В Минобороны России сообщили об очередной атаке ВСУ на Брянскую область.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

В ночь на 25 октября была пресечена попытка киевских боевиков совершить на Россию террористическую атаку с помощью четырёх беспилотников самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — заверили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, силами средств РЭБ в Севастополе посадили беспилотник, сдетонировавший на земле, инфраструктура не пострадала.

Около 04:00 мск 24 октября в северной части Чёрного моря были обнаружены и поражены противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами три безэкипажных катера ВМС Украины. Комплекс мероприятий проводился на внешнем рейде Севастопольской бухты.

Украинская армия пытается высаживать диверсионно-разведывательные группы на участке вдоль Днепра — от Алёшек до Новой Каховки в Херсонской области. За три дня российские бойцы уничтожили девять лодок с диверсантами.