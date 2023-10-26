Новый, 609-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о проверке главой Минобороны Сергеем Шойгу степени подготовки к зиме группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении. Также на передовой обсуждалось выполнение поручения по формированию в подчиненных войсках штатных подразделений, работающих с беспилотниками, информирует Минобороны 25 октября.

Кадр из видео Минобороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции проверил передовой пункт управления российской группировки войск «Восток»

В частности, Сергей Шойгу обратил особое внимание командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Кузьменко и командиров на своевременное и достаточное обеспечение всего личного состава группировки новым зимним обмундированием. Также было дано поручение сформировать дополнительный оперативный резерв зимней формы одежды и утеплённой обуви.

В связи с формированием штатных подразделений применения БПЛА, речь шла и об укомплектовании их подготовленными специалистами, а также обеспечении всех подразделений ударными и разведывательными беспилотниками, включая FPV-дроны.

Отдельно в пункте управления российской группировки войск «Восток» обсудили особенности тактики действий российских штурмовиков во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при захвате опорных пунктов Вооруженных силы Украины (ВСУ).

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