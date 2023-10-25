Москва, 25 октября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ на краснолиманском направлении разбили более 30 расчётов полевой артиллерии киевских боевиков, уничтожив пять бронемашин и более 125 военнослужащих. Об успешной работе группировки «Центр» рассказали в Минобороны.

mil.ru Российская авиация

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук пояснил, что в районах Ямполовского и Торского участков огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение двум штурмовым группам механизированных бригад противника. Всего поражено более 190 целей ВСУ.

Бойцами обнаружено и уничтожено более 30 расчётов полевой артиллерии. Уничтожено пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Средствами ПВО сбит украинский беспилотник в районе населённого пункта Кременная ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской области пресечена попытка украинских боевиков совершить атаку с помощью беспилотников 25 октября.

Подразделения Южной группировки российских войск нейтрализовали на донецком участке фронта более 200 украинских боевиков.

В результате контрбатарейной борьбы у ВСУ уничтожены три 155-мм самоходные артиллерийские установки польского производства Crub, 155-мм американское орудие М-777, 122-мм САУ «Гвоздика», расчёт миномёта калибра 120 мм.