Вашингтон, 25 октября, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Большая часть конгрессменов-республиканцев по итогам прошедшего вечером 24 октября закрытого голосования поддержали кандидатуру Майка Джонсона на пост спикера палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщили американские СМИ.

Pixabay.com Конгресс США

За 51-летнего бывшего радиоведущего Джонсона проголосовали 128 однопартийцев, для избрания спикером ему нужно одержать победу при голосовании в палате представителей полного состава. Чтобы получить необходимые 217 голосов, он должен преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев, которые «держат» нижнюю палату Конгресса.

Ранее конгрессмен Том Эммер вышел из борьбы за пост — шансов на победу у него по политическим раскладам не было.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Республиканской партии Джим Джордан в третий раз не смог набрать необходимого количества голосов на выборах спикера палаты представителей. Он не был избран спикером Конгресса из-за нехватки голосов от коллег по партии, 25 из которых проголосовали против его кандидатуры.

Палата представителей 3 октября отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. За это решение отдали голоса 216 членов палаты, ещё 210 выступили против. Позднее временным спикером Конгресса назначили республиканца Патрика Макгенри, представляющего штат Северная Каролина.