Москва, 25 октября, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Для спецназа Воздушно-десантных войск (ВДВ) изготовили партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566. Зарекомендовавшая себя в зоне СВО продукция поступит в одно из подразделений спецназа в ближайшее время, сообщили в центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, филиал тульского конструкторского бюро приборостроения, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха).

mil.ru Российский снайпер. Специальная операция на Украине

Производитель уточнил, что винтовки оснащены специально разработанными под неё интеллектуальными прицельными оптическими и тепловизионными комплексами. Первые партии винтовок направили добровольческим подразделениям в конце марта — начале апреля 2022 года. Винтовки подтвердили свою высокую надёжность.

МЦ-566 отличает от других российских самозарядных винтовок высокий показатель кучности стрельбы. При её определении измеряется отклонение пули от места прицеливания. Так, кучность стрельбы МЦ-566 в 0,5 МОА (Minute Оf Angle, угловая минута) означает, что выстрел отклонился на 1,27 см от точки прицеливания, передаёт «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский спецназ в ходе военных действий применил новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Автоматическая дистанционно управляемая лазерно-оптическая установка может круглосуточно сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание. «Сосна-Н» способна обнаружить прицел снайперской винтовки, прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы и даже бинокль.

Комплекс работает на дистанциях до 3 тыс. метров, дальность подавления достигает 2 тыс. метров. Масса прибора — всего 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет управления весит чуть больше 1 кг.

Впервые разработку продемонстрировали на форуме «Армия-2021».