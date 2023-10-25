Варшава, 25 октября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Финансовая олигархия США затягивает конфликт на Украине с целью сохранения доступа к государственному бюджету, считает обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук.

Сергей Корсун ИА Регнум Байден, военная помощь, Украина и США

По его мнению, переговоры по любому разрешению конфликта на Украине приведут к концу хороших сделок и выкачиванию госбюджета финансовым капиталом. Американцы превратили Украину в центр сбыта оружия для обхода экспортных ограничений, а также использовали конфликт, чтобы перекачивать бюджетные средства в различные частные компании для поддержки аналитических центров и бизнес-институтов, связанных с военно-промышленным комплексом и ведущими корпорациями.

Россия и Украина на поле боя решают, останутся ли США, как ведущая экономика, на вершине мира в качестве гегемона или американским корпорациям придётся делить прибыль с Китаем, добавил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, ранее профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский отметил, что Польша оказалась в проигрыше в области экономики и политики из-за конфликта на Украине. Попытки Польши отстаивать интересы своих граждан постоянно противоречат законам Евросоюза или международному праву. Учёный назвал такое положение дел «бредом». По его мнению, в Германии используют Украину в качестве инструмента с целью подчинить себе Польшу.

По мере затягивания военных действий на Украине ослабевает решимость западных стран помогать Киеву в конфликте, отметили журналисты американской газеты The Washington Times. Поддержка Киева не будет бесконечной, первые признаки показывают США и их союзники, сказано в статье.