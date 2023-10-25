Ереван, 25 октября, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении в связи с выходом на общероссийском федеральном телеканале «Первый канал» передачи.

Mid.ru Сергей Копыркин

В распространённом сообщении армянского МИД заявили, что в одной из передач 23 октября присутствовали оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Армении.

При этом в дипмиссии не уточнили, что это была за передача и каких официальных лиц, по их мнению, оскорбили в телепередаче.

Отмечается, что Копыркину армянские коллеги передали соответствующую ноту протеста.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона считает выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европейском парламенте абсолютно безответственным и провокационным.

Москва наблюдает попытки сделать из Армении «Украину номер три», если считать «Украиной номер два» Молдавию. Политологи считают, что Пашинян «семимильными шагами» движется по пути главы киевского режима Владимира Зеленского.

17 октября Пашинян заявил, что Армения хочет углублять сотрудничество с Евросоюзом.