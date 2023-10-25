Москва, 25 октября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Советский актёр театра и кино, артист дубляжа и озвучки, режиссёр Владимир Шныпарь ушёл из жизни на 83-м году жизни. Об этом сообщили в ленте «Русский дубляж».

Кадр из к/ф «Игорь Саввович» (1986) Актер Владимир Шныпарь

Владимир Шныпарь родился в Минске, в 1941 году.

Умер 18 октября в Германии, в Аугсбурге, где жил с середины 90-х годов. Причина смерти не уточняется.

Из Советского Союза первый раз он уехал в начале 70-х — в Израиль, но через несколько лет вернулся, жил в Киеве.

В это время и начал сниматься в кино, в большей степени его приглашали на озвучку.

Голосом Владимира Шныпаря говорил Санджив Кумар в индийском фильме «Месть и закон», Гойко Митич в «Вождь Белое перо», Джефф Бриджес в «Подрывниках» и другие.

Актёр работал над дубляжем «Короля джунглей», «Союза племени ирокезов», «Терминатора», «Ворона», «Один дома».

Всего был задействован в почти 40 картинах: «Приглашение к танцу», «Такая она, игра», «Расколотое небо», «Тайна виллы», «Преступление со многими неизвестными», «Выкуп».

Перед эмиграцией в Германию получил диплом ЛГИТМиК — уже режиссёрский. Снял психологическую короткометражку «Лошадка, везущая хворосту воз» и документальный фильм «Всё хорошо».