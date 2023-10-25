Советский актёр и режиссёр Владимир Шныпарь скончался в 82 года в Германии
Москва, 25 октября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Советский актёр театра и кино, артист дубляжа и озвучки, режиссёр Владимир Шныпарь ушёл из жизни на 83-м году жизни. Об этом сообщили в ленте «Русский дубляж».
Владимир Шныпарь родился в Минске, в 1941 году.
Умер 18 октября в Германии, в Аугсбурге, где жил с середины 90-х годов. Причина смерти не уточняется.
Из Советского Союза первый раз он уехал в начале 70-х — в Израиль, но через несколько лет вернулся, жил в Киеве.
В это время и начал сниматься в кино, в большей степени его приглашали на озвучку.
Голосом Владимира Шныпаря говорил Санджив Кумар в индийском фильме «Месть и закон», Гойко Митич в «Вождь Белое перо», Джефф Бриджес в «Подрывниках» и другие.
Актёр работал над дубляжем «Короля джунглей», «Союза племени ирокезов», «Терминатора», «Ворона», «Один дома».
Всего был задействован в почти 40 картинах: «Приглашение к танцу», «Такая она, игра», «Расколотое небо», «Тайна виллы», «Преступление со многими неизвестными», «Выкуп».
Перед эмиграцией в Германию получил диплом ЛГИТМиК — уже режиссёрский. Снял психологическую короткометражку «Лошадка, везущая хворосту воз» и документальный фильм «Всё хорошо».