Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) с помощью беспилотников нанесла удар по бойцам Палестины на Западном берегу реки Иордан, в городе Дженине, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

ЦАХАЛ проводила в районе Дженина контртеррористическую операцию, в результате которой в лагере задержали двух человек, якобы причастных к террористической деятельности. При этом израильские военные были обстреляны.

В ответ ЦАХАЛ атаковала беспилотниками палестинских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы отряда специального назначения США и Израиля были расстреляны в секторе Газа, заявил в опубликованном в социальной сети X 24 октября интервью журналисту Такеру Карлсону бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Истребители армии Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по лагерю беженцев Эль-Магази в секторе Газа. Ракета попала в пекарню, где находились граждане Палестины. Погибли не менее семи человек.