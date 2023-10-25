Хмельницкий, Украина, 25 октября, 2023, 04:10 — ИА Регнум. На Западе Украины в ночь на 25 октября прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации телеканала, звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области.

Ранее в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 24 октября об опасности с воздуха предупредили население Черкасской области. Затем воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях.

В этот же день в подконтрольном Киеву городе Бериславе в Херсонской области прогремели повторные взрывы. Другие подробности украинские СМИ не сообщали.

Кроме того, днём 24 октября взрыв прогремел в столице Украины. При этом в Киеве тревога не объявлялась, о ракетной опасности горожан не оповещали.