Вашингтон, 25 октября, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Бойцы отряда специального назначения США и Израиля были расстреляны в секторе Газа, заявил в опубликованном в социальной сети X 24 октября интервью журналисту Такеру Карлсону бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ США

«В течение последних 24 часов или около того некоторые из наших и израильских сил специального назначения отправились в сектор Газа для разведки и выявления возможных путей для освобождения заложников, а их расстреляли и раскромсали на куски», — заявил полковник.

Макгрегор подчеркнул, что не может себе представить победу Израиля в том или ином виде, а также считает конфликт очень опасным для США из-за риска возникновения военных действий с Ираном.

По его словам, Соединённые Штаты не готовы к вовлечению в крупномасштабный конфликт, поскольку сейчас военная мощь страны слаба как никогда.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Америке есть военные с релевантным опытом, готовые поехать в Израиль в качестве советников, несколько из них уже командированы в зону конфликта. При этом он не стал называть точное число отправленных в Израиль военных советников.

Глава палестинского движения ХАМАС за рубежом Хишам Касем заявил, что США руководят войной на Ближнем Востоке. Америка планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием, сказал он.

Лидер движения назвал израильские войска оккупантами и обвинил их в стремлении разрушить сектор Газа. ХАМАС уже пять раз воевал с Израилем и смог успешно ему противостоять, подчеркнул он.