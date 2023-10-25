Вильнюс, 25 октября, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Литовские власти выразили протест России после демонтажа во Владимире памятного знака в честь деятеля католической церкви Литвы архиепископа Мечисловаса Рейниса, сообщил МИД республики.

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В ведомстве уточнили, что 24 октября в МИД вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Ёлкина. Ему вручили ноту протеста.

Протест связан с демонтажем мемориальной доски в память о бывшем министре иностранных дел архиепископе Мечисловасе Рейнисе на кладбище во Владимире.

Рейниса в 1925 году назначили министром иностранных дел Литвы. Его дипломатическую карьеру оборвал военный переворот 1926 года, за которым последовала смена власти. В 1947 году архиепископа арестовали. Он скончался во владимирской тюрьме в 1953 году. В католическом храме города Владимира есть памятная доска с именами репрессированных священнослужителей, на которой значится и имя епископа Рейниса. На Князь-Владимирском кладбище была установлена памятная доска в его честь.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года в Вильнюсе демонтировали мемориал советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Мемориал находился на Антакальнисском кладбище столицы Литвы. Решение о его сносе было принято Вильнюсским городским советом в июне 2022 года.

Российский футболист Андрей Панюков заявил, что в Литве сталкивался с русофобией. Он выступал за литовский клуб «Атлантас» с 2015 по 2017 год. В настоящее время 29-летний спортсмен играет за белорусский «Нафтан».

С 11 сентября 2023 года Литва запретила въезд автомобилям с российскими номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из неё. Ряд европейских стран последовали её примеру и также ограничили передвижение транспортных средств с номерами РФ.