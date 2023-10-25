Вашингтон, 25 октября, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Несколько палестинских группировок, не только ХАМАС, участвовали в атаке на Израиль 7 октября, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Серьёзное затруднение, которое публично не обсуждалось после атаки 7 октября, состоит в том, что (боевое крыло ХАМАС) «Бригады Изеддина аль-Кассама» были не одни, кто нападал и собирал заложников», — написал он в своём блоге в Substack.

Херш привёл слова американского чиновника, который заявил, что в США знают об участии в атаках на Израиль других палестинских группировок, в том числе «Бригады мучеников Аль-Аксы».

В нападении также принимало участие гражданское население сектора Газа, добавил со ссылкой на ХАМАС Херш.

Как сообщало ИА Регнум, журналист Сеймур Херш высказал предположение, что власти Израиля не исключают возможность затопления подземных тоннелей ХАМАС перед началом наземной операции. Это означает, что израильское руководство готово списать находящихся в тоннелях заложников.

ЦАХАЛ превратил Газу практически в руины, а предстоящая наземная операция уничтожит город, отметил обозреватель.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, движение ХАМАС представляет тест «для Запада и для цивилизации». Он назвал это битвой Европы, Америки, за сердце, душу, будущее Ближнего Востока и остального мира.

С 7 октября началось обострение давнего противостояния палестинцев и израильтян. Тогда палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории Израиля и захватило несколько его населённых пунктов. ЦАХАЛ в ответ нанес удары по сектору Газа и восстановил контроль над прилегающими к анклаву городами.