Вашингтон, 25 октября, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Почти 12 систем противовоздушной обороны (ПВО) в странах Ближнего Востока планируют развернуть США в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа, сообщила газета The Wall Street Journal.

Система Patriot

«Пентагон направляет THAAD в Саудовскую Аравию, а зенитно-ракетные комплексы Patriot в Кувейт, Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ», — написало издание со ссылкой на американских чиновников.

В странах Ближнего Востока США стремятся развернуть почти дюжину систем противовоздушной обороны, добавили авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября представители Центрального командования Вооружённых сил США заявили о переброске на Ближний Восток эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-16 в рамках наращивания сил в регионе. Речь идёт о 119-й экспедиционной эскадрилье, которая является частью ВВС Национальной гвардии штата Нью-Джерси.

Американские военные развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и направят дополнительные дивизионы зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил 21 октября министр обороны США Ллойд Остин. Он также приказал подготовить к возможному развертыванию дополнительные подразделения Вооружённых сил США, которые должны быть «быстро задействованы в случае необходимости».

С точки зрения политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Пентагон не хочет ввязываться в большую сухопутную войну на Ближнем Востоке и поэтому открыто предупреждает ряд восточных стран, которые могут подключиться к конфликту, а особенно Иран. Пока заявление Пентагона надо рассматривать как желание купировать конфликт, и Штаты сейчас не готовы идти дальше угроз. При этом Безпалько не исключил, что конфликт может перерасти в войну на два фронта — конфликт с ХАМАС в Палестине и с «Хезболлой» на севере, на территории южного Ливана.