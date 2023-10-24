Франция, 25 октября, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр 2022 года французская биатлонистка Жюлия Симон подозревается в мошенничестве. Утром 24 октября спортсменку арестовали по обвинению в махинациях, связанных с использованием не принадлежащих ей банковских карт, сообщила газета Dauphiné Libéré.

Maxpayne473 Кредитные карты Visa и Mastercard

Задержание действующей победительницы общего зачёта Кубка мира по биатлону происходило в Альбервиле. 27-летнюю Симон подозревают в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернете. Общий ущерб превысил одну тысячу евро.

Её коллега по национальной команде олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше заявила о наличии доказательств вины Симон в мошенничестве с кредитными картами. Француженка обвинения отвергла и заявила, что неизвестные использовали её личность для совершения преступления.

По информации газеты L’Equipe, спортсменку задержали на несколько часов. По словам её адвоката Кристиана Бореля, задержание и допрос Симон — это «нормальное продолжение уголовного процесса».

После допроса биатлонистку отпустили, расследование продолжается, добавила сторона защиты.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года в Париже задержали теннисистку из России Яну Сизикову. Её подозревали в организации договорного матча на турнире «Ролан Гаррос» в 2020 году. Кроме того, россиянку обвиняли в спортивной коррупции и организованном мошенничестве. Позднее Сизикову освободили из-под стражи, а затем по решению парижской прокуратуры были сняты все обвинения.