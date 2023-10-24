Москва, 25 октября, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы РФ 24 октября приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение средней пенсии для получателей страховой пенсии до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости до 23 449 рублей. Повышение запланировано с 1 января 2024 года — на 7,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Таким образом, средний размер пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 1 572 рубля, а размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости — на 1 631 рубль.

Увеличение пенсий неработающим пенсионерам коснётся более 32 млн человек.

Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года россиянам проиндексируют зарплаты и пенсии, рассказал эксперт платформы «Сравни» Максим Глазков.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что размер средней пенсии в России в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей. На индексацию пенсий правительство планирует потратить в общей сложности около 600 млрд рублей. В соответствии с внесённым в Госдуму проектом бюджета планируется индексация прожиточного минимума пенсионера: на 7,5% в 2024 году, на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026 году.