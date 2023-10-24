Москва, 25 октября, 2023, 01:17 — ИА Регнум. В бюджете России до 2030 года заложено порядка 300 млрд рублей для ускорения процесса роботизации промышленности. Об этом президенту РФ Владимиру Путину 24 октября доложил заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Kremlin.ru Денис Мантуров

По словам министра, правительством принят обновлённый федеральный проект по развитию производства. В общей сложности работа организована силами пяти министерств, в том числе Минпросвещения и Минобрнауки, пояснил Мантуров, поскольку для дальнейшего развития необходимо готовить кадры.

«Мы сформировали бюджет. Беспрецедентный объём для этой отрасли — 300 млрд рублей до 2030 года, на трёхлетку уже стоит в бюджете 138 млрд рублей, а общий объём федерального проекта составляет более 500 млрд рублей с региональными и внебюджетными инвестициями», — добавил Мантуров.

Глава Минпромторга поблагодарил Путина за поручение увеличить на предприятиях процент использования робототехнической продукции. Сегодня это делает предприятие современным, повышается производительность труда, на это и будет направлена робототехника, сказал министр.

Президент России одобрил реализацию данного направления.

Как сообщало ИА Регнум, в Московской технической школе совместно с Российским технологическим университетом МИРЭА разработали восемь новых курсов по направлению «Робототехника и сенсорика».

Инженерам теперь доступно 14 программ по этому направлению. Курсы предназначены для подготовки специалистов в области разработки автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управлениями ими. Помимо этого, они направлены на формирование отечественного рынка робототехники и сенсорики, решение проблемы дефицита кадров для промышленности.