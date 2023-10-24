Рамалла , 25 октября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль сбросил на Газу столько взрывчатки, сколько сопоставимо с мощностью сброшенной США на Хиросиму атомной бомбы, сообщила пресс-служба правительства сектора Газа.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Оккупант [Израиль] сбросил на сектор Газа более 12 000 тонн взрывчатки, что эквивалентно мощности ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму», — уточнили в правительстве.

Также отмечается, что в среднем на каждый квадратный километр в секторе Газа было сброшено 33 тонны взрывчатки.

Как сообщало ИА Регнум, из материалов агентства Reuters со ссылкой на информацию от восьми чиновников из стран Ближнего Востока и Запада следует, что Израиль запланировал невиданную по жестокости операцию в Газе.

По словам источников, Тель-Авив намерен уничтожить инфраструктуру Газы, даже если это приведёт к большим жертвам среди мирных граждан, чтобы вынудить их уйти к границе с Египтом, а потом начать преследовать членов движения ХАМАС, в том числе уничтожать созданные боевиками подземные лабиринты.

Американский журналист Сеймур Херш в своей колонке на портале Substack со ссылкой на осведомленные источники написал, что израильская армия якобы собирается разрушить сектор Газа до состояния японского города Хиросима после сброса на него ядерной бомбы США, при этом Израиль не станет применять против палестинского анклава ядерное оружие. План премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоит в том, чтобы уничтожить всех членов ХАМАС, которых удастся обнаружить, пояснил Херш.