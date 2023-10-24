Амман, 25 октября, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Любое принудительное перемещение палестинцев является военным преступлением. Такое мнение выразил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по теме Ближнего Востока.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Иордании

По словам министра, принудительное перемещение палестинцев как внутри их оккупированных территорий, так и за пределы является военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией от 1949 года.

Сафади заверил, что его страна сделает всё, чтобы не оказаться втянутой в кризис, который создали и усугубляют израильтяне.

«Любая попытка перенести кризис в соседние страны представляет угрозу для нашей национальной безопасности, чему мы будем всеми силами противостоять», — сказал министр.

Как сообщало ИА Регнум, Иордания и Египет не могут принять беженцев из сектора Газа, которых Израиль пытается выдавить из анклава. Проблему с беженцами нужно решать на палестинской территории, в секторе Газа или на Западном берегу Иордана. Он призвал не навязывать решение кризиса другим странам. Король Иордании также заявил о необходимости объединиться для снижения эскалации в регионе, остановить бои и решить, что делать дальше.

Отказ короля Иордании Абдаллы II и главы Палестины Махмуда Аббаса от встречи с президентом США Джо Байденом говорит о провале поездки американского лидера на Ближний Восток, заявила журналистка и политический обозреватель Анна ван Денски.