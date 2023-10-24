Киев, 24 октября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 24 октября воздушную тревогу объявили в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 23:30 по местному времени сирены включили в Черкасской области.

Затем об опасности с воздуха предупредили население Полтавской и Харьковской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября в пригороде Севастополя, в районе Кара-Кобы, средствами РЭБ был посажен беспилотник, который сдетонировал на земле, в поле. Никаких разрушений инфраструктуры нет, заявил губернатор Михаил Развожаев.

За прошедшие сутки потери противника составили более 235 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, гаубица «Мста-Б».