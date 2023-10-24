Москва, 24 октября, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по объектам террористов в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Mil.ru ВКС РФ

Российская авиация нанесла три удара по террористам, причастным к вооруженным провокациям.

«Поражены три подземных укрытия незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб», — сказал Кулить журналистам в ходе брифинге.

По словам офицера, так называемая международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации.

Также в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16 и многоцелевым беспилотником.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября стало известно, что ВКС России нанесли высокоточные удары по объектам в Сирии. В результате удалось уничтожить десятки боевиков, мобильную установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), два пункта управления и два подземных укрытия, а также пять складов с оружием.

Российская боевая авиация 22 октября нанесла три авиаудара по объектам незаконных вооружённых формирований в сирийской провинции Идлиб. В ходе вылета были уничтожены склад с боеприпасами и лагерь подготовки боевиков, а также их опорный пункт.