Рамалла , 24 октября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Палестины сообщило, что число погибших при обстреле Армией Израиля города Хан-Юнис на юге сектора Газа достигло 36 человек.

Scott Bobb

Ранее сообщалось о 25 жертвах.

Помимо погибших, есть десятки раненых.

Данные уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, жертвами палестино-израильского конфликта стали уже 19 граждан России, заявил 24 октября постпред России при ООН Василий Небензя.

Погибли тысячи израильтян и палестинцев, ранены около 18 тыс. человек.

Россия не поддержит проект резолюции США в СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, так как там нет призыва к прекращению огня, заявил 24 октября Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.