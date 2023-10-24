Вильнюс, 24 октября, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Власти Литвы выразили протест России в связи со снятием во Владимире памятного знака в честь деятеля католической церкви Литвы архиепископа Мечисловаса Рейниса (1884–1953). Об этом сообщил МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Временному поверенному в делах РФ Александру Ёлкину вручили ноту протеста в связи с уничтожением памятного знака Рейнису с требованием его восстановления.

Рейнис был не только церковным деятелем, но и недолгое время министром иностранных дел Литвы.

В 1947 году архиепископа арестовали советские органы госбезопасности. В 1953 году он умер в тюрьме во Владимире.

На городском кладбище была установлена мемориальная доска.

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