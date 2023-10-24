Уфа, 24 октября, 2023, 21:47 — ИА Регнум. В Башкирии из больницы выписали полуторогодовалого мальчика, мать которого вспорола ему живот ножом, сообщили 24 октября «РИА Новости» представитель пресс-службы минздрава региона.

StockSnap

«Ребенка выписали из республиканской детской клинической больницы», — уточнили в минздраве.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 7 октября в посёлке Приютово Белебеевского района. 22-летняя женщина, находясь состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила ребёнка ножом в живот. На мальчика она набросилась на почве ссоры со своим сожителем, а также из-за того, что ребёнок громко плакал. Затем женщина вышла на улицу и попросила прохожего вызвать медиков.

В СУСК России по региону отмечали, что подозреваемую в покушении на убийство арестовали, ей предъявили обвинение по статье о покушении на убийство малолетнего.