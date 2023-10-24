Вашингтон, 24 октября, 2023, 21:45 — ИА Регнум. США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-16 в рамках наращивания сил в регионе, сообщили 24 октября в соцсети X (ранее Twitter) представители Центрального командования Вооружённых сил США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь идёт о 119-й экспедиционной эскадрилье, которая является частью ВВС Национальной гвардии штата Нью-Джерси.

«Подразделение прибыло в зону ответственности Центрального командования, чтобы укрепить расстановку сил США в регионе в целях недопущения дальнейшей агрессии», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября, на следующий день после обстрела движением ХАМАС Израиля и начала эскалации конфликта, США направили авианосец Gerald R. Ford на восток Средиземного моря, чтобы оказать поддержку союзнику. Авианосец прибыл в регион 11 октября. Позднее туда был направлен ещё один авианосец, Dwight Eisenhower, а также ударная группа кораблей.

Помимо этого, министр обороны США Ллойд Остин 17 октября распорядился привести в повышенную готовность 2 тысячи американских военных для возможной отправки их на Ближний Восток. Также Остин заявил, что власти США решили отправить на Ближний Восток системы противоракетной обороны THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot.