Москва, 24 октября, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Россия не позволит миру забыть про главу киевского режима Владимира Зеленского, заявила 24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Читаю плач натовцев о том, что про Зеленского могут забыть. Просьба не беспокоиться — мы не дадим забыть. Мы будем каждый день рассказывать о преступлениях киевского режима», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, западные политики всё чаще говорят о том, что союзники Киева устали от Украины. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания в Люксембурге отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на территории Украины.

Усталость властей западных стран и снижение их интереса к конфликту на Украине «помогут Владимиру Путину победить», отмечали ранее обозреватели британской газеты The Times. Брюссель обещал Киеву предоставить больше помощи, чем Вашингтон, но эти обещания выполнены не были, а в последние месяцы в ЕС всё чаще звучат сообщения о нежелании продолжать оказывать военную помощь Украине, отметили авторы.

15 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима «достал всех». Лавров процитировал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову и помощнику российского лидера Юрию Ушакову слова румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая призывала не допустить выступления Зеленского в парламенте Румынии.

Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок, отметил ранее американский журналист Дуглас Маккиннон. Многие в американском правительстве, как и в Европе, устали от его поведения, отметил журналист.