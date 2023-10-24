Москва, 24 октября, 2023, 20:40 — ИА Регнум. 24 октября средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к границе России воздушная цель, для её опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Экипаж истребителя идентифицировал цель как разведывательный беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4B Global Howk. При приближении Су-27 разведывательный дрон выполнил разворот от границы, а истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границы, отметили в ведомстве.

«Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее 24 октября в Минобороны сообщили, что над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушные цели, для их опознавания и недопущения нарушения границы был поднят истребитель Су-27. Экипаж идентифицировал цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США, при приближении Су-27 бомбардировщики выполнили разворот от границы, а истребитель вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границы.

6 октября в Министерстве обороны сообщали, что российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения американскими военно-морскими силами государственной границы России над акваторией Норвежского моря. Экипаж истребителя установил, что к границе приближается Р-8А Poseidon ВМС США, при приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от границы.

15 сентября в Минобороны заявили, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk приблизился к государственной границе России в акватории Чёрного моря, но истребитель Су-27 пресёк возможное нарушение границы. Кроме того, 23 и 24 августа Северный флот поднимал истребители МиГ-31 и МиГ-39 для сопровождения норвежских самолётов P-84 Poseidon над Баренцевым морем.