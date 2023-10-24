Вашингтон, 24 октября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Новым кандидатом на пост спикера палаты представителей Конгресса США стал конгрессмен Том Эммер (республиканец от штата Миннесота). Об этом 24 октября сообщил телеканал CNN.

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Отмечается, что большинство республиканцев по итогам закрытого голосования поддержало выдвижение Эммера.

Теперь для избрания спикером он должен одержать победу при голосовании в палате представителей полного состава. Для этого ему нужно получить необходимые 217 голосов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, представитель Республиканской партии Джим Джордан в третий разне смог набрать необходимого количества голосов на выборах спикера палаты представителей. Он не был избран спикером Конгресса из-за нехватки голосов от коллег по партии, 25 из которых проголосовали против его кандидатуры.

Палата представителей 3 октября отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. За это решение отдали голоса 216 членов палаты, ещё 210 выступили против. Позднее временным спикером Конгресса назначили республиканца Патрика Макгенри, представляющего штат Северная Каролина.