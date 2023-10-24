Москва, 24 октября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Один из главных свидетелей катастрофы на Чернобыльской АЭС, начальник смены 4-го энергоблока Виктор Смагин покончил с собой на Хорошевском шоссе в Москве, сообщил 24 октября источник ИА Регнум в правоохранительных органах.

Кадр из соцчети Виктор Смагин

Тело 75-летнего Смагина прохожие увидели во дворе многоэтажки, после чего вызвали полицию. Прибывший на место наряд не обнаружил следы насильственной смерти. В ходе осмотра квартиры погибшего была найдена предсмертная записка, в которой говорилось, что за несколько дней до трагедии пенсионер узнал об опухолях, с которыми он не в силах был бороться.

Смагин работал в роковые дни 1986 года начальником смены на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, где произошёл взрыв. Мужчина делился воспоминаниями об аварии на атомной электростанции в своей книге «Чернобыльская тетрадь». Как говорится в его мемуарах, после сообщения о взрыве он ночью прибежал на станцию спасать сослуживцев, хотя должен был выйти на смену лишь утром на следующий день. Приехав на станцию, Смагин прошёл на территорию и принял участие в ликвидации последствий катастрофы.

Как сообщает МК.RU, с тех пор мужчина перенёс семь операций, у него была лучевая болезнь. Каждый год врачи отправляли пациента на лечение в специальные центры, но победить тяжёлый недуг так и не удалось.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября стало известно, что через месяц после возвращения с СВО росгвардеец убил жену-фитнес-тренера и покончил с собой. 23 октября 30-летняя Екатерина Табакаева из Бийска перестала отвечать на звонки своей матери. Несколько часов женщина пыталась дозвониться дочери, а вечером отправилась к ней домой, где Екатерина проживала с мужем Константином Табакаевым. Мать открыла дверь своим ключом и вошла внутрь. В одной из комнат она нашла тела своей дочери и её мужа.

Жители дома рассказали, что из квартиры Константина и Екатерины с самого утра доносились крики, пара громко выясняла отношения. Но потом стало тихо, и вызывать полицию никто не стал.