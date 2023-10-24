Нью-Йорк, США, 24 октября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Будет сложно разрешить палестино-израильский конфликт на основе двухгосударственного подхода, но это единственная возможность. Об этом 24 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.

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«Единственный путь прекратить этот ужасающий цикл насилия — в подходе «два государства для двух народов», — сказал Блинкен.

Он добавил, что нет иллюзий о том, как сложно будет достичь этого решения, и привёл слова президента США Джо Байдена, что нельзя сдаваться на пути достижения мира.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, он сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он назвал такие действия неприемлемыми. Он также отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении.