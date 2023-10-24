Остров, Псковская область, 24 октября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Житель города Остров Псковской области умер в местном отделе полиции после задержания, сообщила 24 октября пресс-служба региональной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В пресс-релизе отмечается, что в ОМВД России по Островскому району поступали неоднократные сообщения о противоправном поведении местного жителя. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая доставила злоумышленника в отдел полиции. Однако мужчина не прекратил своё противоправное поведение уже по отношению к представителям правопорядка, после чего резко почувствовал себя плохо и упал на пол.

«Мужчина скончался на месте», — отметили в прокуратуре.

Следственным органом организована процессуальная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщила, в свою очередь, пресс-службы УМВД России по Псковской области, 22 октября вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от 21-летней местной жительницы о драке в соседней квартире. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Она обнаружила во дворе дома мужчину, который вёл себя неадекватно — бегал по улице и наносил удары по припаркованным автомобилям.

«На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал. В связи с чем в отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). Для выяснения личности и установления всех обстоятельств гражданин был доставлен в ОМВД России по Островскому району», — сказано в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

В отделе местный житель продолжил вести себя агрессивно, попытался скрыться и применил насилие в отношении сотрудников, входящих в состав следственно-оперативной группы, после чего состояние мужчины ухудшилось и он упал, рассказали в МВД. Оперативным дежурным дежурной части отдела полиции была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала факт смерти. Предварительная причина — сердечная недостаточность.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября стало известно, что гендиректор крупнейшего поставщика буровых установок Хань Си Минь скончался в отделении уголовного розыска на юго-западе Москвы. Его туда вызвали в качестве свидетеля. Полиция 4 октября проводила операцию по выявлению нелегальных мигрантов. В рамках мероприятия оперативники провели проверку китайского ресторана на улице Академика Волгина, которым также владеет Хань Си Минь. Его вызвали в полицию для опроса.

Мужчина приехал к отделу на улице Кржижановского 5 октября, на улице его встретил временно исполняющий обязанности начальника отделения полиции и сопроводил до кабинета, в котором должен был проходить опрос. Но в помещении директору ресторана внезапно стало плохо, он начал задыхаться. На место была вызвана бригада скорой помощи. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.