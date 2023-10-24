Белгород, 24 октября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Село Козинка Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 24 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — написал Гладков.

Он добавил, что один частный жилой дом повреждён осколками снаряда, у него посечены крыша, фасад и забор. Глава региона отметил, что подомовой обход территории продолжится в светлое время суток.

Как передавало ИА Регнум, Гладков 24 октября сообщил, что 12 населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ за сутки. По ним было выпущено 40 различных снарядов. В частности, в Белгородском районе по селу Красный Хутор было выпущено семь артиллерийских снарядов, по Щетиновке и Журавлёвке — по три, по Солнцевке — два. Кроме того, одно взрывное устройство сбросили в Солнцевке с беспилотника. Во всех случаях обошлось без последствий.