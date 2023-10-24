Екатеринбург, 24 октября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге покончил с собой 18-летний студент последнего курса Уральского музыкального колледжа, передаёт 24 октября местный портал E1 со ссылкой на осведомлённые источники.

Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Молодой человек испытывал психологические проблемы и пытался покончить с собой и ранее, рассказали журналистам родственники других студентов.

«У [юноши] была тяжёлая душевная болезнь, он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, каждый год лежал в больнице. Свёл счёты с жизнью буквально через пару дней после того, как его выписали из медицинского учреждения», — рассказал один из собеседников портала.

На церемонию прощания пришли все однокурсники погибшего и его преподаватели. Руководители колледжа рассказали, что погибший был очень талантливым юношей, вызывал симпатии и его пытались поддерживать, в том числе посредством индивидуальных графиков сдачи сессий.

«Но мы, к сожалению, не боги», — добавила директор колледжа Эльвира Архангельская.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября 2023 года в водоёме вблизи Екатеринбурга нашли тело 22-летней девушки, пропавшей в начале сентября. Она ушла из дома и прислала молодому человеку, с которым встречалась четыре года, тревожное сообщение, попросив у него прощения за потраченные на неё годы жизни. Тело девушки обнаружили на дне заброшенного карьера.

9 октября сообщалось, что в Верхней Пышме Свердловской области в квартире на улице Кривоусова обнаружили тело 16-летнего подростка. СМИ со ссылкой на соседей погибшего рассказали, что его семья является вполне благополучной, а юноша, по-видимому, страдал от неразделённых чувств.