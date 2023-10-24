Санкт-Петербург, 24 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Тело 28-летней гражданки Узбекистана нашли в диване в съёмной квартире в Санкт-Петербурге, сообщила 24 октября пресс-служба городского главка Следственного комитета в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«23 октября 2023 года в съёмной квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Космонавтов г. Санкт-Петербурга, в ящике дивана было обнаружено тело, предположительно, 28-летней гражданки Узбекистана без внешневидимых признаков насильственной смерти», — говорится в пресс-релизе.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Осмотр места происшествия продолжается, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, для установления причин и времени смерти.

По данным «Фонтанки», полицию вызвал житель Москвы, который сдаёт квартиру по доверенности. 10 октября гражданка Узбекистана сняла жилье вместе со своим 23-летним возлюбленным. Осмотр места происшествия осложнила работа уборщицы, которая приходила 11 октября, навела порядок и выбросила мусор. Следов борьбы в квартире найдено не было. Сожитель умершей, по данным правоохранительных органов, 12 октября улетел из Петербурга в Стамбул.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября жительница города Каменногорска Ленинградской области обнаружила в ручье в 200 метрах от дома на улице Майской тело мужчины, завёрнутое в пакет. По её словам, у убитого ноги были связаны верёвкой, а на теле было множество ножевых ранений. Погибшим оказался 34-летний мужчина, который числился пропавшим уже десять дней. К поискам пропавшего привлекали волонтёров и специалистов поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По факту убийства возбуждено уголовное дело.

18 октября сообщалось, что на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе в Ленинградской области обнаружили человеческую руку на мосту над рекой Перовкой, а рядом с ней — следы свежей крови. При этом отмечалось, что никаких следов ДТП в этом месте не было.