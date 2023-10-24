Воронеж, 24 октября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» допустил защитника Игоря Калинина к тренировкам после того, как он извинился перед одноклубниками. Соответствующее заявление клуб опубликовал 24 октября в своём Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС Игорь Калинин

«Факел» 21 октября отстранил Калинина от тренировок за то, что он отказался выйти на поле во время выездного матча с «Оренбургом», когда потребовалась замена.

Отмечается, что прошло общее собрание команды под руководством гендиректора клуба. Игрок принес извинения команде и тренерскому штабу за эмоциональное и непрофессиональное поведение.

На собрании принято общее решение вернуть Калинина к тренировочному процессу и ограничиться штрафными санкциям в соответствии с его контрактом.

«Я был не прав, я признал это на собрании. Принёс извинения команде, тренерам. И хочу выразить благодарность коллективу за то, что от меня не отвернулись и приняли извинения. Буду работать, чтобы принести пользу клубу», — приводит пресс-служба слова Калинина.

Как сообщало ИА Регнум, «Факел» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 2:1. К концу матча каждая из команд забила по одному голу. Исход решился только на второй добавленной минуте, когда полузащитник «Факела» Никита Моцпан смог поразить ворота оренбургской команды.