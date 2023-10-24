Москва, 24 октября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Маловероятно, что отставка министра обороны Китая Ли Шанфу может быть связана с визитом делегации из Пентагона, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Шанфу

Ранее стало известно, что Ли Шанфу отправили в отставку. Как отметили некоторые СМИ, это случилось за несколько дней до прибытия в КНР делегации из главного военного ведомства США.

«Во-первых, по сути, Ли Шанфу был отстранён ещё несколько дней назад. И, судя по всему, никакого отношения к визиту делегации из Пентагона его отставка не имела, — сказал Маслов. — Соответствующую версию запустили гонконгские газеты, чтобы хоть как-то попытаться объяснить произошедшее. Скорее здесь следует обращать внимание на другое. Сегодня вышло постановление об освобождении от должностных обязанностей целой группы людей. Среди них министр науки и технологий и министр финансов».

Как полагает Маслов, для каждой из этих отставок есть своя причина, но, должно быть, в условиях серьёзных изменений внутри Китая, связанных с экономикой и военной реформой, эти люди оказались недостаточно эффективны. Востоковед напомнил, что Ли Шанфу принимал очень важные решения, связанные с развитием ракетных сил, с развитием военно-морского флота Китая.

«Поэтому говорить о том, что он непричастен к замедлению военной реформы, тоже не приходится», — заметил синолог.

Он обратил внимание, что обычно в такой ситуации появляются слухи, будто готовился какой-то переворот и это были, по сути дела, заговорщики.

«Но этого мы сейчас тоже не видим. Нет никаких слухов. Более того, я сейчас нахожусь в КНР и вижу, что Китай воспринял эти отставки абсолютно индифферентно, никаких слухов нет. Даже на уровне досужих разговоров», — сказал Маслов.

Он согласился с тем, что звезда Ли Шанфу закатилась со 100-процентной вероятностью. Никакого нового взлёта уже не будет, и новых попыток теперь уже бывшему министру не дадут. Впрочем, не исключено, что он, а также ряд других отставных чиновников высшего ранга могут в будущем стать участниками тех или иных политических судебных процессов, если власти Китая будут выводить дело на уровень коррупционных скандалов.

Маслов предположил, что, по всей видимости, отставка Ли Шанфу связана с тем, что тот не самым удачным образом провёл реформы в армии.

«Сейчас идёт модернизация вооружённых сил, которая полностью должна завершиться к 2035 году. И несмотря на двукратное наращивание ядерного потенциала КНР, считается, что Ли Шанфу недостаточно активно реализовал эти меры. Иными словами, армия Китая, как предполагают западные наблюдатели, не находится в той форме, в которой должна находиться, если, например, критически обострится ситуация вокруг Тайваня», — заметил синолог.

Кроме того, он согласился с тем, что теперь к управлению военным ведомством КНР придут более жёсткие руководители.

Ранее сообщалось, что решение об отставке Ли Шанфу было принято председателем КНР Си Цзиньпином.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин отказывалась комментировать слухи об «исчезновении» Ли Шанфу и о его пребывании под следствием.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в разведке США сообщало о том, что Ли Шанфу лишился должности и стал фигурантом уголовного дела. Некоторые эксперты даже поторопились с выводами о том, что происходящее свидетельствует о хаосе среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина.