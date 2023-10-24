Севастополь, 24 октября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Российский флот имеет надёжный щит от украинских атак с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщил источник ИА Регнум, офицер флота, он прокомментировал сообщения о мерах по защите Севастополя от угроз со стороны ВМС Украины.

Сергей Адамов ИА Регнум РБУ-6000

В частности, ВС России используют реактивно-бомбомётные установки РБУ-6000, которые могут устанавливаться и на корабли, и на берегу, если под угрозой подводной или надводной атаки оказывается бухта. Изначально такие установки разрабатывались для борьбы с подлодками и торпедами, но теперь они работают и по беспилотным целям.

О том, что ВМСУ в очередной раз попытались атаковать базу Черноморского флота, 24 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, нападение произошло около 3:00 ночи.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде, Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Несколько часов спустя губернатор проинформировал: с 07:40 до 9 часов утра Черноморский флот «проведёт профилактические мероприятия» по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Севастопольская бухта была атаковала безэкипажными катерами, уточнили в Минобороны России

«По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий», — отметили в военном ведомстве.

Против надводных дронов, в зависимости от типа корабля, применяется 100-мм орудие А-190, пояснил источник ИА Регнум. По его словам, могут использовать также автоматическую установку АК-630 — шестиствольное скорострельное орудие калибра 30 мм.

Эксперт также рассказал о возможностях реактивно-бомбомётных установок РБУ-6000, которые используют реактивные глубинные бомбы калибра 212 мм. Такая бомба, выпущенная с борта корабля, погружается в воду и взрывается при контакте с целью на глубине от десяти до 350 м. При этом детонация одной бомбы вызывает цепную реакцию и подрыв других боеприпасов в радиусе 100 м.

По словам собеседника ИА Регнум, стандартные учения по уничтожению надводных целей предусматривают сброс плавучих мишеней с борта корабля. Типичная плавучая мишень представляет собой буй, который подхватывается морским течением. Иногда с корабля сбрасывается по несколько учебных целей слева и справа по борту, чтобы отработать атаку с двух сторон. Обнаружение целей в боевых условиях ведут противолодочные вертолёты Ка-27.

Также на флоте существуют пассивные способы защиты от морских дронов, в их числе — боновые заграждения: плавучие конструкции, прикрывающие мосты, входы в бухту или другие объекты. Для защиты от подводных угроз также могут устанавливаться сети и другие заграждения.

«Если сочетать пассивные методы защиты с разведкой и своевременной отработке по целям — дроны успешно отражаются. Как пример — Крымский мост, который после установки боновых заграждений ВСУ не трогают. Но конкретно для кораблей, береговых батарей, поражение таких целей — ситуация штатная», — добавил источник ИА Регнум.

Примечательно, что ряд украинских СМИ утром 24 октября анонсировали скорое заявление по итогам атаки на Севастополь, обещая некие горячие подробности. В командовании ВСУ «Юг» также заявили, что «результаты атаки всех порадуют». Но, судя по тому, что Киев так и не предоставил никаких подробностей, операция в Севастополе окончилась для противника неудачно, как и предыдущие попытки достать главную базу Черноморского флота с моря.

Минобороны сообщило, что три безэкипажных катера ВМС Украины обнаружены и поражены в северной части Чёрного моря. Технические средства наблюдения обнаружили катера противника около 4:00 мск. Огневое поражение нанесено противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами.

Ранее, 22 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Военные использовали задымление для маскировки. Губернатор Развожаев опроверг заявления о взрывах в городе, обвинив украинскую сторону в распространении ложной информации.