Москва, 24 октября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики, пожелал всем её гражданам благополучия и процветания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры России и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и затронули вопросы взаимовыгодного сотрудничества двух стран в разных областях.

Турецкая Республика была провозглашена 29 октября 1923 года. Ежегодно в стране этот день отмечается как День Республики.

Ранее в канцелярии турецкого лидера сообщили, что темой беседы Путина и Эрдогана стала эскалация палестино-израильского конфликта, а также гуманитарный кризис в регионе. Эрдоган отметил, что из-за молчания западных государств гуманитарный кризис в секторе Газа приобрёл невиданные масштабы, и подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в регионе.

Как передавало ИА Регнум, и Путин, и Эрдоган высказались в поддержку создания суверенного палестинского государства. Путин подчеркнул, что эту принципиальную позицию Москва занимала и до обострения палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября.