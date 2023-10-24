Москва, 24 октября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора 24 октября подчеркнули, что позиции Москвы и Анкары по ближневосточному конфликту практически совпадают, сообщили в пресс-службе Кремля.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«В ходе очередного телефонного разговора Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжено обсуждение сложившейся на Ближнем Востоке острой кризисной ситуации», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран выразили глубокую озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа. Путин и Эрдоган акцентировали неприемлемость нанесения ударов по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам.

«Были рассмотрены предпринимаемые российской стороной активные усилия по линии Совета Безопасности ООН, а также соответствующие политико-дипломатические шаги Турции, направленные на прекращение кровопролития и обеспечение беспрепятственной доставки гуманитарной помощи нуждающимся», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе Кремля добавили, что позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию утверждённой ООН формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины.

Как передавало ИА Регнум, ранее и Путин, и Эрдоган уже высказались в поддержку создания суверенного палестинского государства. Путин подчеркнул, что эту принципиальную позицию Москва занимала и до обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил 21 октября на саммите мира в Каире, что палестино-израильский конфликт не получится погасить без решения основных проблем, связанных со статусом двух государств. Он призвал стороны разорвать порочный круг насилия и отказаться от односторонних шагов, в числе которых и поглощение палестинских территорий, и подрыв статуса иерусалимских святынь.

Эрдоган 20 октября в своём обращении обвинил Запад в поощрении безумия, которое угрожает Ближнему Востоку, а Израиль — в геноциде и нежелании исправлять сделанные ошибки. Он отметил, что израильские военные бомбят в секторе Газа школы, больницы, мечети и церкви, и призвал Тель-Авив не расширять атаки на мирное население. К государствам и международным организациям турецкий лидер обратился с призывом поддержать инициативы, которые позволят прекратить боевые действия в Газе.