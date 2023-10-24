* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 24 октября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Суд в ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского националиста Алексея Фиклинца, который пьяным расстрелял мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщает 24 октября пресс-служба Следственного комитета России.

Кадр из видео

По данным следствия, в ночь на 11 марта 2022 года участник украинского националистического подразделения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фиклинец и другие боевики находились на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях. Фиклинец, находившийся в состоянии опьянения, увидел возле подъезда дома по улице Куприна местного жителя в гражданской одежде. Никакой опасности для боевиков мужчина не представлял, но Фиклинец несколько раз выстрелил в него из автомата, поскольку решил, что мужчина занимает пророссийскую позицию. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Фиклинец полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд вынес ему приговор по статьям о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории (356 УК РФ) и убийстве, совершенном из ненависти организованной группой лиц (105 УК РФ).

Согласно приговору, боевик проведёт 25 лет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Верховный суд ДНР приговорил украинского боевика Андрея Богдана к 25 годам колонии строгого режима за расстрел российского военнопленного. В марте 2022 года Богдан задержал на заправке в Мариуполе двух военнослужащих ДНР, которые ехали в легковом автомобиле с мирным жителем. Военных разоружили, после чего Богдан отвел одного из них, раненного, в здание АЗС и застрелил.