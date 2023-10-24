Варшава, 24 октября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. В лимузине, принадлежащем канцелярии президента Польши Анджея Дуды, обнаружили датчик слежения, который могли установить ещё несколько месяцев назад. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Оказалось, что этот автомобиль мог ездить с датчиком несколько месяцев, он не раз включался в состав президентской автоколонны, в том числе во время его поездок на Украину», — заявил сотрудник президентской службы охраны в эфире телеканала.

Сообщается, что сам датчик обнаружили во время плановой проверки президентского автопарка. В автомобильную колонну президента Польши обычно входят три автомобиля: в одном находится глава государства, в двух других — охрана, уточняет польский канал.

Это не первый инцидент, связанный с автотранспортом Дуды. Как сообщало РИА Новости, в 2018 году в Кракове автомобиль польского президента попал в ДТП, а в 2016 году на юге Польши у лимузина президента Дуды лопнула задняя шина и лимузин выкатился на обочину в канаву. В обоих инцидентах никто не пострадал.