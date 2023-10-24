В автомобиле из кортежа президента Польши Дуды обнаружили датчик слежения
Варшава, 24 октября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. В лимузине, принадлежащем канцелярии президента Польши Анджея Дуды, обнаружили датчик слежения, который могли установить ещё несколько месяцев назад. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.
«Оказалось, что этот автомобиль мог ездить с датчиком несколько месяцев, он не раз включался в состав президентской автоколонны, в том числе во время его поездок на Украину», — заявил сотрудник президентской службы охраны в эфире телеканала.
Сообщается, что сам датчик обнаружили во время плановой проверки президентского автопарка. В автомобильную колонну президента Польши обычно входят три автомобиля: в одном находится глава государства, в двух других — охрана, уточняет польский канал.
Это не первый инцидент, связанный с автотранспортом Дуды. Как сообщало РИА Новости, в 2018 году в Кракове автомобиль польского президента попал в ДТП, а в 2016 году на юге Польши у лимузина президента Дуды лопнула задняя шина и лимузин выкатился на обочину в канаву. В обоих инцидентах никто не пострадал.