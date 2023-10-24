Москва, 24 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Лидер так называемого «Братства Морозов-Златоуст» требует с певца Григория Лепса 10 млн рублей за оскорбления и матерщину на YouTube, значится на сайте суда.

Василий Иванов ИА REGNUM

Бывший криминальный авторитет и лидер «монашеско-рыцарского ордена» «Братство Морозов-Златоуст» Александр Морозов подал в суд на певца Григория Лепса и требует взыскать с него компенсацию морального вреда за пропаганду асоциального поведения на его канале в американском видеохостинге.

Истец является членом религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст». По его мнению, ответчик пропагандирует асоциальное поведение на YouTube-каналах, нецензурно выражается, чем оскорбляет деловую репутацию русских, нарушает основы христианской религии, оскорбляет приоритеты вышеуказанной религиозной группы, — рассказал ИА Регнум источник, знакомый с деталями иска.

Морозов просит взыскать с Лепса и ООО «Гугл» (российская «дочка» холдинга) 10 млн руб. солидарно в счет компенсации морального вреда, а также заблокировать YouTube-каналы: «Тимофей Шибанов»; ГВЛ; meloman video; «Алексей Зиновьев». Кроме того истец требует обязать ответчика зачитать семь раз на указанных YouTube-каналах вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, решение суда под заголовком «Извинения». Исковое заявление принято к производству, заседание состоится 3 ноября.

Александр Морозов — бывший криминальный авторитет, отсидевший 19 лет за убийства и бандитизм, в 2016 году создал «Братство Морозов-Златоуст». В этом году он подал в московские суды на отечественных знаменитостей более 15 исков, основной целью которых является противодействие распространению в социальных сетях нецензурной лексики. Суды либо отказывают в удовлетворении требований, либо не принимают иски.

Как сообщало ИА Регнум, Арбитражный суд города Москвы признал банкротом российскую «дочку» компании Google. Начальную процедуру банкротства в ООО «Гугл» инициировали в ноябре 2022 года по заявлению, поданному представителями компании.