Москва, 24 октября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Глава совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов скончался на 66-м году жизни, сообщила 24 октября пресс-служба компании на своём сайте.

Владимир Вяткин/РИА Новости Владимир Некрасов

Согласно предварительному заключению врачей, отмечается в пресс-релизе компании, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

В «Лукойле» напомнили, что Некрасов посвятил работе в нефтегазовой отрасли почти 50 лет, пройдя путь от слесаря-ремонтника до генерального директора ключевого производственного общества «Лукойл — Западная Сибирь».

Кроме того, Некрасову принадлежит целый ряд успешно реализованных идей в сфере обустройства месторождений, получивших развитие в масштабе всей нефтяной отрасли и ставших основой его признания в научной среде — в 2000 году ему присуждена учёная степень кандидата технических наук.

«За свои заслуги Владимир Иванович награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почёта, другими государственными, ведомственными и общественными наградами», — уточнили в компании.

Владимир Некрасов родился в 1957 году в селе Соколовка в Северо-Казахстанской области Казахстана. В 1978-м окончил Тюменский индустриальный институт. С 1986 по 1988 год занимал должность начальника базы производственного обслуживания, 1992–1999 годах — посты главного инженера и генерального директора ТПП «Когалымнефтегаз» (в составе «Лукойл — Западная Сибирь»). В 1999–2005 годах Некрасов становился вице-президентом ОАО «Лукойл» и генеральным директором ООО «Лукойл — Западная Сибирь», а с 2005 года занимал должность первого вице-президента ОАО «Лукойл».