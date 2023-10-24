Ульяновск, 24 октября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. В Ульяновске с «Аллеи звёзд» на улице Гончарова исчезла звезда, заложенная в честь актрисы Чулпан Хаматовой. Об этом сообщило «РИА Новости» в своём Telegram-канале.

Михаил Терещенко/ТАСС Чулпан Хаматова

По информации агентства, в Ульяновске с местной «Аллеи звёзд» демонтировали звезду с именем Чулпан Хаматовой, которая была установлена в 2018 году. Отмечается, что решение было принято местными властями после обращения местных жителей, которые сочли неуместным упоминание уехавшей из России актрисы рядом с портретами героев — защитников родины.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин исключил Хаматову из совета фонда «Круг добра». Актриса, которая являлась соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», выехала с семьей из России в Латвию после начала спецоперации на территории Украины, осудив действия властей России.