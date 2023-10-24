Тбилиси, 24 октября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Один из лидеров итальянской мафии 67-летний Джузеппе Сганга, находившийся в международном розыске, был задержан в Грузии. Об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави 2».

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Как отметил генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, задержание происходило в рамках международного сотрудничества. Грузия инициировала процедуру экстрадиции задержанного в Италию.

В 2020 году Сганга и ещё несколько членов группировки были обвинены итальянскими властями в формировании мафиозного объединения, ответственного за различную преступную деятельность в Турине. Тогда суд заочно приговорил мафиози к 11 годам тюрьмы, а также объявил Джузеппе в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября умер один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, арестованный в январе этого года. Маттео скончался в больнице в итальянском городе Аквиле.

До этого сообщалось, что итальянские власти обнаружили предполагаемый секретный бункер «крёстного отца» сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро, задержанного после 30 лет розыска. Об этом сообщало британское издание The Guardian.