Москва, 24 октября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Отдел репатриации посольства Израиля в РФ приостанавливает приём граждан России до 27 октября, сообщили 25 октября в дипломатическом представительстве.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Отдел репатриации приостанавливает приём посетителей на выдачу виз репатриантов до 27 октября 2023 года. Дальнейшая информация будет опубликована на сайте посольства. Консульский отдел работает без изменений», — цитирует ТАСС заявление представителя посольства.

Причины приостановки приёма граждан не сообщаются.

В свою очередь источник издания Moscow Times заявил, что консульские проверки приостановлены в связи с привлечением сотрудников службы безопасности посольства в качестве резервистов на военную службу в Израиль.

В мае 2023 года в израильском министерстве алии и интеграции заявили, что центры экстренной репатриации в Израиле вновь начнут обработку заявлений, если поток желающих возрастёт. В последнее время количество лиц, имеющих право на репатриацию и прибывающих в Израиль без визы, значительно сократилось, отметили в ведомстве.

Также в мае 2023 года МВД России предложили создать институт репатриации в рамках программы переселения соотечественников в Россию. В качестве одной из новых мер в ведомстве предложили избавить соотечественников от теста по русскому языку.