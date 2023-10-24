Тула, 24 октября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Онкологический центр в Туле откроется раньше срока, до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который проинспектировал сегодня, 24 октября, строительство центра.

Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал строительство онкологического центра

«В этом году мы запускаем этот долгожданный объект», — заявил Алексей Дюмин. Он подчеркнул, что онкологический центр — один из самых крупных и важных проектов для Тульской области за последние годы. «Установленное здесь оборудование будет отвечать всем современным методикам выявления, диагностики и лечения онкозаболеваний, — пообещал глава региона. — Также большое внимание было уделено подбору кадров, усилены меры их поддержки». По его словам, это позволит проводить уникальные высокотехнологические операции по самым современным стандартам, которые раньше на территории региона не проводились.

Возведение онкоцентра началось в 2020 году при поддержке президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Открытие центра позволит двукратно увеличить число высокотехнологичных операций, в том числе в блоке трансплантации костного мозга. В центре установлено самое современное оборудование: ангиограф, ОФЭКТ-КТ, маммографы, рентгеновские аппараты, аппараты РКТ, операционный микроскоп, УЗИ, лабораторные анализаторы и многое другое для диагностики и лечения злокачественных новообразований.

Пресс-служба правительства Тульской области Онкологический центр в Туле

Как сообщил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский, онкоцентр полностью укомплектован кадрами. Здесь будут работать 245 врачей и 400 медицинских работников среднего звена.

Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко доложила, что завершены все строительно-монтажные работы, пусконаладка внутренних инженерных систем, монтаж технологического оборудования и установка мебели.

Глава региона поблагодарил строителей и отметил, что объект начнет действовать раньше запланированного срока. Алексею Дюмину продемонстрировали электронные панели, с помощью которых можно записаться на прием к врачу и посмотреть схему расположения корпусов онкоцентра. Также губернатор Тульской области побывал в цитологической лаборатории, операционном блоке, в палате для пациента, актовом зале, где в режиме реального времени будут проводиться телемедицинские консультации с федеральными онкологическими центрами. Кроме того, глава региона осмотрел отделение трансплантации костного мозга и отделение радионуклидной диагностики, которая обеспечивает раннее выявление метастазов в кости.

Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал строительство онкологического центра

Напомним, по поручению Алексея Дюмина в Тульской области действует комплекс мер по привлечению медработников. Это не только различные выплаты, но и предоставление жилья. Также недалеко от центра построен жилой комплекс из 25 индивидуальных домов для медиков. Коттеджи предоставляются высококлассным специалистам — врачам, имеющим научные степени в области медицины и стаж работы по специальности не менее десяти лет.