Мадрид, 24 октября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Дом украинского блогера Анатолия Шария в испанской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Об этом сообщает испанское издание el Diario.

Анатолий Шарий

По информации издания, дом блогера и его семьи в Рода-де-Бера (Таррагона) подвергся нападению с применением зажигательных устройств.

Как передавало ИА Регнум, ранее Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность «Партии Шария», а её активы и имущество обратил в пользу украинского государства. В качестве истца выступило министерство юстиции Украины при участии третьей стороны — Службы безопасности Украины. Представителей ответчика на судебном заседании не было.

В сентябре 2023 года сообщалось, что неизвестный бросил две бутылки с горючей смесью в здание посольства Кубы в США. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

В августе 2023 года в Бейруте неизвестные пытались атаковать посольство Швеции в Ливане. Злоумышленники метнули коктейли Молотова ко входу здания диппредставительства, однако они не загорелись. Источник в полиции сообщил, что поводом для нападения, вероятно, стало сожжение Корана в Швеции.